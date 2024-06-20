В российском регионе аферисты едва не лишили инвалида жилья

В Ленобласти инвалид едва не лишился квартиры из-за мошенников

Житель Сланцевского района Ленобласти едва не остался без квартиры из-за мошенников. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчина является инвалидом второй группы, у него диагностировано психическое расстройство. Преступники действовали с помощью нотариальной доверенности, на основе которой они оформили фиктивный договор купли-продажи. Суд счел документ недействительным, однако сведения не отразились в ЕГРН.

Спустя 20 лет объявился родственник фиктивного хозяина: он получил свидетельство о праве на наследство и оформил двухкомнатную квартиру в Сланцах на себя. Настоящий владелец жилья обратился в прокуратуру. Суд встал на сторону инвалида. В надзорном органе пообещали проследить за оперативным внесением изменений в ЕГРН.

Ранее в другом российском городе — Нижнем Тагиле — квартиру инвалида захватили родственники. Дальние родственники тагильчанки отказались мирно покинуть ее жилплощадь, и женщина обратилась в прокуратуру.

В Челябинске пожилых супругов с инвалидностью выгнали на лестничную клетку сами приставы. Пенсионеры спали в подъезде на простыне. При выселении один из приставов толкнул женщину, из-за чего она ударилась головой и чуть не потеряла сознание.