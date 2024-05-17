Семью инвалидов выгнали из квартиры на лестничную клетку

Семью инвалидов из Челябинска выгнали из квартиры на лестничную клетку

В Челябинске семью с инвалидностью приставы выгнали из квартиры на лестничную клетку. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

Речь идет о супругах-пенсионерах. «Натурально вышвырнули за дверь. Сосед по площадке простынку дал. Мы расстелили ее и сутки спали», — рассказал потерпевший.

При выселении пострадала жена собеседника канала. Один из приставов толкнул ее, из-за чего женщина ударилась головой и чуть не потеряла сознание. Пенсионерку начало тошнить, однако пристав отказался пустить ее в ванную.

Супруги заявили, что их несправедливо лишили жилья. Они полностью выплатили ипотеку в 2011 году, однако через пару лет им сообщили о смене названия банка. В связи с этим кредитная организация предложила паре перезаключить договор, но пенсионеры отказались, после чего против них подали иск. Суд постановил, что квартира была в залоге у банка, поэтому когда платежи перестали поступать, недвижимость продали на аукционе.

Журналисты связались с прокуратурой, после чего ведомство провело проверку. В результате решение суда было отменено, и пенсионерам разрешили вернуться в квартиру. Будет проведено новое слушание по делу.

Ранее сообщалось, что в городе Минусинске чиновница вместе с коллегой и черными риелторами выселила нуждающихся в жилье сирот из квартир в старые бараки.