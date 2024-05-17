В российском городе власти выселили сирот из квартир в старые бараки

В Минусинске чиновница обманом выселила сирот из квартир в старые бараки

В Минусинске Красноярского края чиновница вместе с коллегой и черными риелторами обманом выселила нуждающихся в жилье сирот из квартир в старые бараки. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Дела.ру».

Осенью 2023 года стало известно, что житель Минусинска с помощью «черного риелтора» выкупил у сирот, живущих в благоустроенных городских квартирах, их недвижимость и вместо этого приобрел для них дешевые бараки. По словам одного из потерпевших, инвалида с психическим заболеванием, неизвестный мужчина убедил приватизировать жилье, в котором он боялся жить из-за газового оборудования, чтобы затем поменять на другое. В результате с помощью угроз сироту заставили подписать документы, после чего квартиру продали, а его самого поселили в барак. В «новых» домах для отопления необходимо было топить печь, чего некоторые жильцы не могли делать по причине инвалидности.

Выяснилось, что в 2022 году 40-летняя начальница жилищного отдела управления городского хозяйства поручила подчиненной составить поддельные постановления заседаний жилищной комиссии. В документы необходимо было внести недостоверные данные без указаний сведений, препятствующих приватизации жилья: о долгах за коммунальные услуги, инвалидности и заболеваниях сирот. Основываясь на фиктивных протоколах, жилье сироты приватизировали, а данные о нем и проблемах с оплатой ЖКУ подчиненная передала в руки черных риелторов. На личных встречах сотрудница минусинской администрации угрожала сиротам, что если они не приватизируют недвижимость на «нужных условиях», то они лишатся ее, после чего сиротам начинал угрожать вышеуказанный неизвестный мужчина. Боясь остаться без крова, сироты продавали квартиры по низкой цене и переезжали в разваливающиеся дома.

Общее число пострадавших от злоумышленников составило как минимум 10 человек. В отношении двух чиновниц и черных риелторов возбуждено уголовное дело о мошенничестве, при этом одну из работниц мэрии и двух риелторов уже удалось задержать. Кроме того, начальнице жилищного отдела грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.

Ранее в этот же день сообщалось, что нижегородец доверился аферистам и лишился двух квартир и автомастерской.