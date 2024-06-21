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15:11, 21 июня 2024Россия

Чеченские мэры приехали в российский город на Aurus со своими гаишниками на Mercedes

«Бизнес Online»: чеченские мэры приехали в Казань на Aurus со своими гаишниками
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чеченские мэры приехали в Казань на Aurus со своими сотрудниками ГАИ. Последние прибыли в столицу Татарстана на патрульном Mercedes. Об этом стало известно порталу «Бизнес Online».

Как выяснило издание, оба автомобиля с номерами Республики Чечни были припаркованы возле Казанской ратуши.

В Казани побывали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и мэр Аргуна Илес Масаев. Они стали участниками международного форума городов стран БРИКС+.

До начала мероприятия чеченские мэры встретились с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Он высоко оценил потенциал межрегионального сотрудничества по целому ряду направлений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ликвидировали психически больного мужчину из Чечни, который открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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