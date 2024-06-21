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20:44, 21 июня 2024Ценности

Дакота Джонсон случайно едва не оголилась на съемках шоу

Лямки на платье актрисы Дакоты Джонсон случайно расстегнулись на съемках шоу

Кадр: Jimmy Kimmel Live / Youtube

Американская актриса и модель Дакота Джонсон чуть не оконфузилась прямо на съемках шоу. Соответствующий ролик публикует Page Six.

Звезда «50 оттенков серого» появилась в студии Джимми Киммела в черном платье люксового бренда Bottega Veneta. Во время разговора лямки на наряде неожиданно расстегнулись, едва не оголив знаменитость. На это обратил внимание сам ведущий. «Твое платье случайно расстегнулось. Ты в порядке? Принести тебе скотч?» — пошутил он.

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Джонсон, в свою очередь, заявила, что просто придержит платье. «Но фильм, который мы обсуждаем, прекрасен», — посмеялась гостья передачи.

В феврале сообщалось, что Джонсон вышла в свет в откровенном наряде. Тогда актриса появилась на мексиканской премьере фильма «Мадам Паутина» в красном платье длины макси, которое было оформлено глубоким декольте.

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      Карина Черных
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