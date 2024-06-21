Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредитов

Роскачество посоветовало отказаться от досрочного погашения кредитов банку

Закрытие кредита без просрочек улучшает кредитную историю, но если заемщик регулярно гасит займы досрочно, то в следующий раз банк может отказать ему в выдаче, потому что такой клиент приносит ему меньшую прибыль. Этом в комментарии RT объяснила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По ее словам, лучшим клиентом для финансовой организации является заемщик, который погашает кредит строго по графику в полном объеме. А к тем, кто действует в строгом соответствии с договором и возвращает заем досрочно, то есть экономит свои средства на переплате, не нарушая правил, отношение несколько хуже.

«Финальное решение всегда остается за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита», — объяснила Вяльшина.

Впрочем, добавила она, в условиях текущей высокой закредитованности населения такие клиенты все равно будут предпочтительнее, чем те, у кого много кредитов и есть просрочки.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что число выдаваемых банками новых кредитных карт уменьшается второй месяц подряд. В марте их клиенты оформили 2,32 миллиона кредиток, в апреле — 2,3 миллиона, а в мае — 2,29 миллиона.