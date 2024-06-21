Двоих иностранцев задержали за изнасилование женщины в Москве

В Москве задержали 2 граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, все произошло вечером в среду, 19 июня. Иностранцы 1971 и 1999 годов рождения напали на незнакомую им ранее жительницу столицы и, угрожая ей, изнасиловали.

Ранее на северо-востоке Москвы силовики задержали 44-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 15-летнюю девочку на детской площадке. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ, в его квартире прошел обыск.