Иностранец развратил 15-летнюю москвичку на детской площадке и попал под следствие

В Москве задержали иностранца, развратившего девочку на детской площадке

На северо-востоке Москвы задержали 44-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 15-летнюю девочку на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 19 июля иностранец на площадке подошел к школьнице и домогался ее. Правоохранители быстро установили его личность и задержали. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 135 УК РФ(«Развратные действия»). Сейчас в его квартире проводится обыск. Кроме того, фигурант проверяется на соблюдение миграционного законодательства.

В СК добавили, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Ранее стало известно, в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего азербайджанца, который в 2006 году изнасиловал 33-летнюю местную жительницу.