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08:56, 21 июня 2024Силовые структуры

В российском городе иностранца осудят за изнасилование 17-летней давности

В Красноярском крае осудят иностранца за совершенное в 2006 году изнасилование

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего азербайджанца, который в 2006 году изнасиловал 33-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По версии следствия, ранним утром 25 ноября 2006 года потерпевшая, работавшая в одном из местных кафе певицей, после ночной смены собиралась ехать домой. Она согласилась на предложение одного из посетителей заведения довезти ее. Но мужчина отвез певицу в гаражный массив, где сначала избил на заднем сиденье автомобиля, а потом изнасиловал.

Далее злоумышленник хотел исполнить свое обещание и довезти пострадавшую до дома, однако ей удалось сбежать и обратиться за помощью в ближайшее отделение милиции. Тогда насильник решил скрываться. Сначала на грузовой барже он убыл по реке Енисей в Красноярск, после чего на попутном транспорте покинул территорию России и вернулся в Азербайджан. В 2024 году обвиняемый приехал на заработки в Екатеринбург, где был задержан и доставлен в Красноярск.

Иностранец проходит обвиняемым по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая ложно обвинила мужа в изнасиловании сына.

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      Варвара Митина
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