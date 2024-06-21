Один вид жилья в Москве подорожал вдвое

«Метриум Премиум»: цены на элитное жилье в Москве выросли вдвое

Цены на элитную недвижимость в столице выросли вдвое с 2019 года. Такие данные «Газете.Ru» приводят в компании «Метриум Премиум».

Квадратный метр в элитных новостройках Москвы подорожал на 102,4 процента за последние пять лет. К апрелю текущего года его стоимость достигла 1,97 миллиона рублей. В 2019 году показатель составлял 974,1 тысячи рублей за «квадрат». С тех пор объекты элитного класса и класса делюкс на столичном рынке жилья серьезно отдалились друг от друга, поясняет директор управления элитной недвижимости фирмы Анна Раджабова. Делюкс-квартиры отличаются от элитных большей площадью, расширенной домашней и клубной инфраструктурой, а также снабжением передовыми технологиями. Расценки на такие лоты дороже на 91,7 процента, чем в элитном классе.

В «Яндекс Недвижимости» фиксируют рост цен на новостройки в российских городах-миллионниках — по подсчетам сервиса, стоимость квадратного метра за месяц поднялась на полпроцента — до 162 тысяч рублей. «Вторичка» же прибавила в стоимости 0,2 процента, добравшись до 131 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее эксперты проанализировали динамику цен на недвижимость в Москве в течение последних пяти лет. Так, с 2019 года квадратный метр в столичных новостройках подорожал почти на 71 процент.