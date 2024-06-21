Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:46, 21 июня 2024Путешествия

Эстония внезапно закрыла границу с Россией для «безопасности людей»

Эстония закрыла КПП в Нарве на границе с РФ для «обеспечения безопасности людей»

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония внезапно закрыла КПП в Нарве, чтобы «сохранить здоровье и обеспечить безопасность людей». Об этом Telegram-каналу «Фонтанка» рассказала россиянка, которая оказалась в очереди на российско-эстонской границе.

По словам путешественницы по имени Анастасия, эстонские таможенники вышли к людям и сказали, что приняли решение закрыть границу 20 июня в 20:00.

Эстонский портал ERR подтвердил эту информацию, уточнив, что очередь на мосту Дружбы скопилась из-за медленной работы российских пограничников: к 17:00 на переправе оказалось 500 человек. Поэтому Департамент полиции и погранохраны, заботясь «о здоровье и безопасности людей», решил ограничить работу КПП.

«На эстонской стороне максимальная пропускная способность границы — около 150 человек в час», — сказал мэр Нарвы Яан Тутс.

Еще один россиянин сообщил изданию «Фонтанка», что теперь туристы пытаются добраться до пограничного перехода «Койдула» в Псковской области. Некоторые отправились в отель, а тех, кто приехал организованно на автобусе, забрал перевозчик.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии планируют построить радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников. Одна из них строится на месте памятника «Три штыка», снесенного в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В Словакии назвали саботажем поставки вооружений ВСУ

      В Крыму помогавшие бойцам СВО женщины сломали дорожки к морю

      В служебном кабинете задержан министр транспорта российского региона

      Доллару предсказали подорожание до 110 рублей

      Конюхов обвинил Овечкина в алчности и заявил об отсутствии к нему уважения

      На Западе рассказали о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

      В Белоруссии возбудили уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы

      Орбан оценил шансы НАТО выиграть в конфликте на Украине

      Работу московского цеха по производству вызвавших ботулизм салатов приостановили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше