Эстония внезапно закрыла границу с Россией для «безопасности людей»

Эстония закрыла КПП в Нарве на границе с РФ для «обеспечения безопасности людей»

Эстония внезапно закрыла КПП в Нарве, чтобы «сохранить здоровье и обеспечить безопасность людей». Об этом Telegram-каналу «Фонтанка» рассказала россиянка, которая оказалась в очереди на российско-эстонской границе.

По словам путешественницы по имени Анастасия, эстонские таможенники вышли к людям и сказали, что приняли решение закрыть границу 20 июня в 20:00.

Эстонский портал ERR подтвердил эту информацию, уточнив, что очередь на мосту Дружбы скопилась из-за медленной работы российских пограничников: к 17:00 на переправе оказалось 500 человек. Поэтому Департамент полиции и погранохраны, заботясь «о здоровье и безопасности людей», решил ограничить работу КПП.

«На эстонской стороне максимальная пропускная способность границы — около 150 человек в час», — сказал мэр Нарвы Яан Тутс.

Еще один россиянин сообщил изданию «Фонтанка», что теперь туристы пытаются добраться до пограничного перехода «Койдула» в Псковской области. Некоторые отправились в отель, а тех, кто приехал организованно на автобусе, забрал перевозчик.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии планируют построить радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников. Одна из них строится на месте памятника «Три штыка», снесенного в 2022 году.

