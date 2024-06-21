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19:40, 21 июня 2024Культура

Ева Лонгория рассказала о неловких съемках постельных сцен в «Отчаянных домохозяйках»

Ева Лонгория: съемки интимных сцен в «Отчаянных домохозяйках» были неловкими

Кадр: сериал «Отчаянные домохозяйки»

49-летняя американская актриса Ева Лонгория рассказала о съемках постельных сцен в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ее слова приводит Super.ru.

По сюжету сериала героиня актрисы Габриэль Солис завязывает романтические отношения с молодым человеком, который почти вдвое моложе ее. В реальной жизни коллега Лонгории Джесси Меткалф младше ее на три года.

Звезда отметила, что и она, и актер до этого снимались в мыльных операх, поэтому у них уже был опыт работы с подобными сценами, однако неловкие ситуации иногда все равно возникали. «Мы оба думали: ладно, мол, нас это не особо беспокоило. Но боссы проекта могли бы нанять интимного координатора для тех ситуаций, когда это действительно некомфортно», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что ситуацию облегчало то, что шоу показывали по сетевому телевидению, из-за чего «слишком многого» артисты не могли себе позволить.

Ранее актриса Оливия Кук, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Дом Дракона», рассказала о вырезанной из ленты секс-сцене.

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      Варвара Кошечкина
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