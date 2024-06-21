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15:52, 21 июня 2024Мир

Генпрокуратура Германии задержала гражданина России по обвинению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ: задержаны граждане России и Украины по подозрению в шпионаже

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии задержали трех человек с гражданствами России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже на территории страны. Об этом сообщается в заявлении генпрокуратуры ФРГ на официальном сайте ведомства.

«Граждане Украины Роберт А., Армении Вардгес И. и России Арман С. задержаны во Франкфурте-на-Майне должностными лицами Управления уголовной полиции земли Гессен. Обвиняемые предстали перед судьей Федерального суда 20 июня 2024 года, который выдал и исполнил ордер на арест», — сообщается в заявлении.

Обвиняемые подозреваются в работе «на иностранную секретную службу». В частности, трое подозреваемых якобы направлялись в Германию для сбора данных о человеке с Украины, который находился на территории ФРГ. Кроме того, они изучали кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться нужный им человек.

17 июня в Польше исчезли трое осужденных за якобы шпионаж в пользу России. В декабре 2023 года окружной суд Люблина вынес приговор Артуру М., Ярославу Б. и Марии М., которые были под временным арестом с марта того же года. После этого они «исчезли с радаров спецслужб» и на данный момент не находятся в заключении.

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      Дарья Устьянцева
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