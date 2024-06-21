Голые туристы отшлепали друг друга в баре на курорте Европы и попали на видео

Daily Mail: британцы устроили голую вечеринку в Португалии и попали на видео

Толпа голых британских туристов устроила вечеринку в баре португальского курорта Алгарве и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, что раздетые люди забрались на барную стойку, некоторые из них шлепают друг друга по спине.

Уточняется, что инцидент произошел в баре Route Caffe 66. Полиции удалось опознать некоторых участников ролика и задержать для дальнейшего расследования. Случившееся вызвало негодование у местных жителей и властей курорта.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строить новые отели ради борьбы с массовым туризмом. Власти города заявили, что они хотят сохранить его пригодным для жизни местных и гостей.

