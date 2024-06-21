Храп оказался тревожным признаком

npj Digital Medicine: храп связан с риском гипертонии

Ученые Университета Флиндерс в Австралии обнаружили, что храп является тревожным признаком, указывающим на повышенный риск гипертонии. Результаты научной работы опубликованы в журнале npj Digital Medicine.

В девятимесячном исследовании приняли участие более 12 000 человек по всему миру в течение девятимесячного периода. Ученые проанализировали данные с трекеров сна, датчиков для выявления храпа и апноэ во сне, а также домашнего монитора артериального давления.

Оказалось, что 15 процентов всех участников, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20 процентов всей продолжительности ночи. Этот регулярный храп был связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией. Риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше у тех, кто регулярно храпит, особенно при наличии апноэ во сне.

Гипертония, или высокое кровяное давление, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечная недостаточность, инсульт, болезни сердца или почек.