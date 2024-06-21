Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах в США

Херш: кандидатуру Байдена могут заменить на выборах, если он проиграет дебаты

Кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих выборах могут заменить в том случае, если он проиграет дебаты бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге в Substack со ссылкой на источники.

«Одна из крайних возможностей, в случае если он очень плохо покажет себя в четверг, как мне говорят, — это достичь соглашения с Байденом и советниками его семьи о том, что он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее», — заявил Херш.

По словам журналиста, «один старый друг президента признал в разговоре» с ним, что Демократическая партия США обсуждает выдвижение таких кандидатов, как глава штата Иллинойс Джей Притцкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее стало известно, что высокопоставленные демократы, включая помощников Байдена, усомнились в способности лидера одержать победу на выборах из-за его подхода к предвыборной кампании.