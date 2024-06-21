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18:02, 21 июня 2024Наука и техника

Обнаружена быстрорастущая черная дыра

Astronomy & Astrophysics: магнитный ветер способствует росту черной дыры

Изображение: ESO / M. Kornmesser / Reuters

Ученые Технологического университета Чалмерса в Швеции обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая быстро растет из-за магнитного ветра. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения соседней галактики ESO320-G030, которая находится в 120 миллионах световых лет от Земли, были проведены с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Эта галактика отличается высокой скоростью образования новых звезд, которые формируются в десять раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Был изучен свет, испускаемый молекулами цианистого водорода, который содержится в плотном газе, окружающем центр галактики. Астрономы выявили закономерности, указывающие на наличие мощного вращающегося магнитного ветра. В отличие от обычного звездного ветра и струй, которые отталкивают вещество от черной дыры, он способствует притягиванию материала к черной дыре и ее росту.

Известно, что звезды на первых этапах своей эволюции растут с помощью вращающихся ветров, ускоряемых магнитными полями. Наблюдения показывают, что сверхмассивные черные дыры и крошечные звезды могут расти аналогичным образом, но эти процессы происходят в совершенно разных масштабах.

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      Александр Еникеев
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