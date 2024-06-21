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22:41, 21 июня 2024Мир

Хуситы показали свой первый беспилотный катер

Хуситы показали свой первый беспилотный катер-камикадзе «Тоуфан-1»

Йеменское «Ансар Аллах» (хуситы) продемострировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1». Кадры в соцсети X показал член политбюро движения Насруддин Амер.

Портал Press24Net утверждает, что брандер вооружен 150 килограммами взрывчатки и отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью. Судя по показанному видео, катер способен управляться как с борта, так и удаленно. Движительной установкой хуситы выбрали японский мотор Yamaha.

Утверждается, что таким катером уже было потоплено минимум одно судно. Этим кораблем оказался сухогруз Tutor под флагом Либерии, вышедший из российского порта Усть-Луга.

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      Марина Совина
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