Иностранца со 120 лифчиками матери задержали на российской таможне

В аэропорту Кольцово задержали жителя Китая с 14 килограммами лифчиков в багаже

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали жителя Китая, который попытался вывезти из России 120 незадекларированных лифчиков весом 14 килограммов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Как сообщает источник, иностранец признался, что бюстгальтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином в Екатеринбурге. Он хотел отвезти их на родину, чтобы обменять на фабрике на аналогичные изделия другого цвета, а затем снова привезти в Россию и продать.

Уточняется, что лифчики заметили в багаже мужчины, когда он проходил через «зеленый коридор». Против нарушителя завели дело об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

Ранее в Казани таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе 57-летнего авиапассажира. Мужчину остановили инспекторы, когда он шел через «зеленый коридор».

