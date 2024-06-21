Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:41, 21 июня 2024Путешествия

Иностранца со 120 лифчиками матери задержали на российской таможне

В аэропорту Кольцово задержали жителя Китая с 14 килограммами лифчиков в багаже

Фото: Happy_Nati / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали жителя Китая, который попытался вывезти из России 120 незадекларированных лифчиков весом 14 килограммов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Как сообщает источник, иностранец признался, что бюстгальтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином в Екатеринбурге. Он хотел отвезти их на родину, чтобы обменять на фабрике на аналогичные изделия другого цвета, а затем снова привезти в Россию и продать.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020

Уточняется, что лифчики заметили в багаже мужчины, когда он проходил через «зеленый коридор». Против нарушителя завели дело об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

Ранее в Казани таможенники нашли 80 тысяч долларов в нательном поясе 57-летнего авиапассажира. Мужчину остановили инспекторы, когда он шел через «зеленый коридор».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024

      Россиянам раскрыли самые популярные схемы мошенничества на YouTube

      Сотрудница тюрьмы передавала заключенным наркотики через туалет

      54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на публику в платье с глубоким декольте

      На Западе рассказали о прячущихся от военкомов украинцах

      МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции

      Обнаружена опасность грибков из-за глобального потепления

      Иностранца со 120 лифчиками матери задержали на российской таможне

      Орбан призвал нажать стоп-кран на «европейском поезде войны»

      В Германии объяснили немцам смысл пособий для украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше