Япония ввела санкции против 41 российской компании

Япония ввела санкции против 41 российской организации и 11 граждан РФ

Власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД страны.

С 21 июня в него включены еще 11 граждан и 41 российская организация, в том числе шестеро представителей ЦИК России — это секретарь Наталья Бударина и пять членов комиссии.

Также заморозка активов, если таковые будут обнаружены в Японии, коснется четырех руководителей крупных российских оборонных компаний (гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов, гендиректор «Микротеха» Андрей Хохлун, генеральный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртич Окроян, директор Уралвагонзавода Александр Попов) и министра образования и науки Запорожской области Елены Шаруповой.

В рамках санкций против компаний активы будут заморожены у 27 предприятий из России, в том числе у «Алросы», АО «Микрон», Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», «Уралтрансмаша», НПО «Курганприбор», НПП «Топаз», Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, ОАО «Туполев», ООО «Оборонлогистика» и других.

Еще 14 компаниям запрещены поставки японских товаров — среди них «Девайс Консалтинг», концерн радиостроения «Вега», особая экономическая зона «Алабуга», АО «ВНИИР-Прогресс», инженерный центр «Геомир», компания «Альбатрос».

Под санкции попали и 11 иностранных компаний за помощь в обходе ограничений в отношении России. Среди них семь организаций из Китая и компании из Индии, ОАЭ, Казахстана и Узбекистана.

Накануне власти Южной Кореи сообщили об ожидающемся ужесточении санкций в отношении России с помощью введения новых ограничений на поставки товаров.