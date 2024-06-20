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18:48, 20 июня 2024Экономика

Южная Корея ужесточит санкции в отношении России

«Ренхап»: Южная Корея ограничит поставки 243 новых категорий товаров в Россию

Фото: Handout / Reuters

Власти Южной Кореи ужесточат санкции в отношении России с помощью введения новых ограничений на поставки товаров. Об этом со ссылкой на директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина сообщает «Ренхап».

По его словам, список запрещенных к экспорту позиций, созданный в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году, расширят на 243 позиции. Всего в нем будут находиться 1402 категории товаров. Дату расширения санкций он не уточнил.

Перед этим Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали его во время визита последнего в Пхеньян.

В числе прочих условий договор содержит положение о незамедлительной военной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

В последний раз Сеул расширял санкции в отношении России в декабре 2023 года. Под ограничения попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и мощные автомобили.

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      Платон Щукин
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