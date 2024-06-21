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02:21, 21 июня 2024Интернет и СМИ

В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США

Kaspersky: запрет ПО в США поможет развитию киберпреступности

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Запрет на применение в США программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» приведет к росту киберпреступности, считает пресс-служба компании. Ее заявление приводит РИА Новости.

В компании подчеркнули, что для эффективного противодействия киберугрозам требуется международное сотрудничество экспертов. «Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в пресс-службе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о намерении властей США запретить в стране продажу антивирусного ПО «Лаборатории Касперского». Отмечается, что, по мнению американского руководства, связь компании с российскими властями несет серьезный риск. В Вашингтоне полагают, что особый доступ антивируса к системам в компьютере мог бы позволить ему красть чувствительную информацию, устанавливать вредоносное ПО или задерживать важные обновления.

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      Марина Совина
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