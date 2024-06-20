США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

Reuters: США планируют запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

Администрация американского президента Джо Байдена объявит о планах запретить в стране продажу антивирусного программного обеспечения (ПО) «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно Reuters.

По словам знакомого с ситуацией источника, в США решили, что связь «Лаборатории Касперского» с российскими властями несет серьезный риск. Особый доступ антивируса к системам в компьютере мог бы позволить ему красть чувствительную информацию, устанавливать вредоносное ПО или задерживать важные обновления, заявил собеседник агентства.

Как отмечает Reuters, под запрет также попадут скачивание обновлений антивируса, его перепродажа и лицензирование. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу 29 сентября. Таким образом, у бизнеса в США будет время, чтобы перейти на другое антивирусное ПО.

Также уточняется, что основатель компании Евгений Касперский ранее отвергал утверждения о связи его бизнеса с российскими властями.

В апреле американский телеканал CNN сообщил, что администрация США планирует запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». Уточнялось, что решение приняли из соображений национальной безопасности.

В 2022 году США внесли российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности страны. В перечень также вошли две компании из КНР.