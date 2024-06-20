Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 20 июня 2024Интернет и СМИ

США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

Reuters: США планируют запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Администрация американского президента Джо Байдена объявит о планах запретить в стране продажу антивирусного программного обеспечения (ПО) «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно Reuters.

По словам знакомого с ситуацией источника, в США решили, что связь «Лаборатории Касперского» с российскими властями несет серьезный риск. Особый доступ антивируса к системам в компьютере мог бы позволить ему красть чувствительную информацию, устанавливать вредоносное ПО или задерживать важные обновления, заявил собеседник агентства.

Как отмечает Reuters, под запрет также попадут скачивание обновлений антивируса, его перепродажа и лицензирование. Ожидается, что новые ограничения вступят в силу 29 сентября. Таким образом, у бизнеса в США будет время, чтобы перейти на другое антивирусное ПО.

Материалы по теме:
Каждого человека в мире можно выследить по фото. Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
Каждого человека в мире можно выследить по фото.Чем это опасно и как защитить себя от преследования?
17 августа 2023
Детки в сетке. Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
Детки в сетке.Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
7 февраля 2024

Также уточняется, что основатель компании Евгений Касперский ранее отвергал утверждения о связи его бизнеса с российскими властями.

В апреле американский телеканал CNN сообщил, что администрация США планирует запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». Уточнялось, что решение приняли из соображений национальной безопасности.

В 2022 году США внесли российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности страны. В перечень также вошли две компании из КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      Россия впервые применила трехтонную авиабомбу в зоне СВО. Опубликовано видео взрыва

      В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

      В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

      Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

      Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

      США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

      На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше