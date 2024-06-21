Контролирующих в России алкогольные и табачные рынки чиновников задержали за взятки

РБК: СК задержал двух сотрудников Росалкогольтабакконтроля за коррупцию

Сотрудники Cледственного комитета (СК) России задержали двух сотрудников Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Силовики взяли начальника и заместителя отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции межрегионального управления ведомства. Их подозревают в получении взятки.

Ранее 21 июня сообщалось, что среди задержанных за взятки в Российском университете медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов.