Раскрыты личности задержанных за взятки преподавателей и студентов российского вуза

Среди задержанных за взятки в РосУниМеде оказались доцент кафедры и 3 студентов

Среди задержанных за взятки в Российском университете медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов. Их личности раскрывает Baza.

По данным издания, в числе шести человек, доставленных к следователям по делу о взятках, был доцент кафедры хирургических болезней Исаев Али, руководитель секретариата ученых советов Наталья Белозерова, ординатор Константин Погорелов и трое студентов факультета «Лечебное дело» — 25-летний Фуад Мирзоев, 23-летняя Мадина Ахадова и 24-летний Байрамбайли Вахаб Рауф. Всего по этому делу задержано 28 человек. Все они были доставлены в отдел полиции.

Ранее стало известно, что одним из задержанных стал доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. В ходе обысков у него был изъят компьютер и телефон.

Преподаватель проходит по делу о купленных экзаменах в российском вузе — два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», которые сдали не все, и родственники одного из учащихся написали заявление о мошенничестве. С этого момента началась разработка дела.

