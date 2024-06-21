Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 21 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты личности задержанных за взятки преподавателей и студентов российского вуза

Среди задержанных за взятки в РосУниМеде оказались доцент кафедры и 3 студентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Среди задержанных за взятки в Российском университете медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов. Их личности раскрывает Baza.

По данным издания, в числе шести человек, доставленных к следователям по делу о взятках, был доцент кафедры хирургических болезней Исаев Али, руководитель секретариата ученых советов Наталья Белозерова, ординатор Константин Погорелов и трое студентов факультета «Лечебное дело» — 25-летний Фуад Мирзоев, 23-летняя Мадина Ахадова и 24-летний Байрамбайли Вахаб Рауф. Всего по этому делу задержано 28 человек. Все они были доставлены в отдел полиции.

Ранее стало известно, что одним из задержанных стал доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. В ходе обысков у него был изъят компьютер и телефон.

Преподаватель проходит по делу о купленных экзаменах в российском вузе — два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», которые сдали не все, и родственники одного из учащихся написали заявление о мошенничестве. С этого момента началась разработка дела.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

      На Западе заявили о сигнале Путина для США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше