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02:57, 20 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты детали задержания доцента российского вуза по делу о взятках

Доцент РосУниМеда Сарвин задержан по делу о купленных экзаменах

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Один из задержанных по делу о взятках в Российском университете медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) — доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Сарвин был задержан около 6 утра в среду, 19 июня, у себя дома. У него прошел обыск, у мужчины изъяли компьютер и телефон.

Доцент проходит по делу о купленных экзаменах в российском вузе — два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», которые сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. С этого момента началась разработка дела.

Ранее стало известно о задержании в российском вузе около 30 человек. Среди доставленных в отдел полиции людей, по предварительной информации есть как студенты, так и преподаватели. Согласно одной из версий, в вузе была организована схема покупки экзаменов студентами.

В пресс-службе вуза заявили, что университет помогает и всячески содействует следствию. На работу этот инцидент не повлияет и учебный процесс будет продолжен без изменений, заверили там.

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      Марина Совина
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