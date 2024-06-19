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23:23, 19 июня 2024Силовые структуры

Доцента российского вуза задержали по делу о получении взяток от студентов

Доцента МГМСУ им. Евдокимова задержали по делу о получении взяток от студентов

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимов (МГМСУ) задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, показания на него дали студенты, за денежное вознаграждение преподаватель помогал им сдать экзамены.

Ранее стало известно о задержании в российском вузе около 30 человек. Среди доставленных в отдел полиции людей, по предварительной информации есть как студенты, так и преподаватели. Их могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве. Согласно одной из версий, в вузе была организована схема покупки экзаменов студентами.

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      Марина Совина
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