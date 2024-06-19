Доцента российского вуза задержали по делу о получении взяток от студентов

Доцента МГМСУ им. Евдокимова задержали по делу о получении взяток от студентов

Доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимов (МГМСУ) задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, показания на него дали студенты, за денежное вознаграждение преподаватель помогал им сдать экзамены.

Ранее стало известно о задержании в российском вузе около 30 человек. Среди доставленных в отдел полиции людей, по предварительной информации есть как студенты, так и преподаватели. Их могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве. Согласно одной из версий, в вузе была организована схема покупки экзаменов студентами.