Десятки людей задержали в российском медико-стоматологическом университете

Baza: почти 20 человек задержали в столичном медико-стоматологическом вузе

Почти 20 человек были задержаны сотрудниками МВД в российском медико-стоматологическом университете (МГМСУ) столицы. Среди доставленных в отдел людей, по предварительной информации есть как студенты, так и преподаватели, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Согласно одной из версий, в вузе была организована схема покупки экзаменов студентами. По словам очевидцев, в операции по задержанию подозреваемых приняли участие большое количество вооруженных силовиков.

Среди задержанных — студента Бабаев и Муслимов, которые якобы брали деньги у других учеников университета для передачи преподавателям. Об этом узнали родители одного из учащихся и написали заявление в полицию.

Задержанных держат в актовом зале отдела МВД, передает издание, у них изъяли телефоны. Пока официальных данных о случившемся не поступало.

Ранее сообщалось, что ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о взятке. В конце 2022 года он заплатил 1,5 миллиона рублей, чтобы его жена стала доктором наук.