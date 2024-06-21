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08:29, 21 июня 2024Бывший СССР

Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине

Кулеба допустил участие РФ в саммите по Украине по формату зерновой инициативы
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что участие России во втором саммите по Украине возможно. Его слова приводит «Зеркало недели».

Кулеба подчеркнул, что участие Москвы в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы.

«Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по черноморской зерновой инициативе», — допустил он.

Министр напомнил, что тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, после Турция и ООН устанавливали диалог с Россией.

Ранее Кулеба назвал возможное место проведения второго саммита по Украине. По его словам, встреча может состояться в стране глобального Юга. «И здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита», — отметил министр.

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      Марина Совина
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