Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине

Кулеба допустил участие РФ в саммите по Украине по формату зерновой инициативы

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что участие России во втором саммите по Украине возможно. Его слова приводит «Зеркало недели».

Кулеба подчеркнул, что участие Москвы в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы.

«Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по черноморской зерновой инициативе», — допустил он.

Министр напомнил, что тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, после Турция и ООН устанавливали диалог с Россией.

Ранее Кулеба назвал возможное место проведения второго саммита по Украине. По его словам, встреча может состояться в стране глобального Юга. «И здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита», — отметил министр.

