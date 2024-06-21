На Украине назвали возможное место проведения второго саммита

Глава МИД Кулеба допустил второй саммит по Украине в стране глобального Юга

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кулеба назвал возможное место проведения второго саммита по Украине и допустил, что он состоится в стране глобального Юга. Он подчеркнул, что имеет в виду не только Саудовскую Аравию.

«И здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым», — заверил он.

Министр также выразил надежду, что переговоры с Китаем о завершении конфликта продолжатся. По его словам, Пекин увидел «впечатляющий масштаб саммита».

Ранее бывший замглавы МИД Швейцарии Жорж Мартен назвал швейцарский саммит по Украине бесполезным, так как на нем не шло речи о мире. По его мнению, конференция не имела смысла, поскольку прошла без участия России.

