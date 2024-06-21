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12:57, 21 июня 2024Мир

Лавров обвинил НАТО в срыве строительства архитектуры безопасности в Евразии

Лавров: НАТО препятствует строительству архитектуры безопасности в Евразии
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Страны НАТО в отличие от ОДКБ препятствует строительству справедливой архитектуры безопасности в Евразии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам, но это абсолютно безальтернативный путь», — сказал российский дипломат на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ОДКБ.

Ранее Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку американских истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

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      Виктория Кондратьева
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