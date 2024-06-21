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12:36, 21 июня 2024Мир

МИД Израиля вызвал посла Армении

Посол Армении вызван в МИД Израиля из-за признания Палестины

Фото: Wikimedia

Посол Армении в Израиле был вызван в министерство иностранных дел страны пребывания из-за признания Ереваном Палестины суверенным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле», — утверждается в заявлении.

МИД Израиля добавил, что дипломат был вызван «для объявления строгого выговора».

21 июня стало известно, что Армения признала палестинское государство. Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что Армения также присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

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      Елизавета Мытарева
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