МИД Израиля вызвал посла Армении

Посол Армении вызван в МИД Израиля из-за признания Палестины

Посол Армении в Израиле был вызван в министерство иностранных дел страны пребывания из-за признания Ереваном Палестины суверенным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле», — утверждается в заявлении.

МИД Израиля добавил, что дипломат был вызван «для объявления строгого выговора».

21 июня стало известно, что Армения признала палестинское государство. Внешнеполитическое ведомство страны отметило, что Армения также присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа.