МИД Армении: Ереван признает государство Палестина

Армения признала палестинское государство. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.

В ведомстве отметили, что Ереван присоединился к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также в армянском МИД заявили о поддержке принципа двух государств в решении израильско-палестинского конфликта.

«Подтверждая свою приверженность принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — заявили в министерстве.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины. В объединении также уточнили, что под палестинским государством предполагается единое территориальное образование.