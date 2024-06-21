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10:31, 21 июня 2024Бывший СССР

Армения признала палестинское государство

МИД Армении: Ереван признает государство Палестина

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Армения признала палестинское государство. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.

В ведомстве отметили, что Ереван присоединился к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также в армянском МИД заявили о поддержке принципа двух государств в решении израильско-палестинского конфликта.

«Подтверждая свою приверженность принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — заявили в министерстве.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины. В объединении также уточнили, что под палестинским государством предполагается единое территориальное образование.

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      Юрий Леонов
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