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06:58, 21 июня 2024Мир

МИД выступил против одностороннего безвизового въезда в Россию

МИД РФ выступил против идеи односторонней либерализации въезда в Россию

Фото: Globallookpress.com

МИД РФ выступил против либерализации порядка въезда в Россию и введения безвизового режима в одностороннем порядке для ряда дружественных государств. Об этом заявил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов, передает РИА Новости.

Он отметил, что инициатива не поддержана по целому ряду причин. В частности, это противоречит основополагающему в сфере международных отношений принципу взаимности, которого следует придерживаться в дальнейшем.

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — добавил Климов.

Дипломат указал, что создание прецедента лишит иностранные государства мотивации к заключению взаимного соглашения о безвизовом режиме и исключит такую возможность в дальнейшем.

Директор департамента напомнил, что отмена виз является серьезным шагом, имеющим необратимые последствия. По его словам, подобные решения обычно принимают страны так называемого «пляжного туризма», а также те государства, которые не играют значительной роли на мировой арене.

Климов выразил уверенность, что односторонняя отмена визового режима нанесет ущерб имиджу России на мировой арене и внешнеполитическому авторитету в глазах дружественных и нейтральных государств.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что Москва намерена работать над расширением списка стран с безвизовым режимом из числа участников БРИКС. По его словам, большинство стран этого объединения уже сейчас безвизовые для граждан России.

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      Марина Совина
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