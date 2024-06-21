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16:45, 21 июня 2024Ценности

Микрошорты стали трендом у мужчин

NYP: микрошорты стали трендом у мужчин в 2024 году

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

Модные редакторы обратили внимание на то, что знаменитости стали массово появляться на публике в микрошортах, которые традиционно носят женщины. Среди звезд, задавших тенденцию, оказались актеры Пол Мескал и Крис Пайн, а также телезвезды Джереми Аллен Уайт и Дональд Гловер.

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«Я сторонник того, чтобы мужчины носили короткие шорты», — высказался об актуальном предмете гардероба Мескал, который посетил показ модного дома Gucci в полосатых коротких шортах.

В апреле обувь премьера Великобритании Риши Сунака стала предметом споров в сети.

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      Карина Черных
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