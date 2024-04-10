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16:19, 10 апреля 2024Ценности

Обувь премьера Британии Сунака вызвала ажиотаж в сети

Кадр: @budgetingmumofficial / @rishisunakmp

Обувь премьера Великобритании Риши Сунака, в которой он появился на интервью в своем офисе, вызвала ажиотаж в сети. Соответствующий материал публикует CNN.

Политика заметили в белой рубашке, классических брюках и кедах бренда Adidas Samba, которые стали трендом в текущем сезоне. Среди знаменитостей, последовавших данной тенденции, оказались певица Рианна, поп-исполнитель Гарри Стайлс, супермодели Кайя Гербер и Белла Хадид, а также актер Пол Мескаль и другие.

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Пользователи сети не оценили модный выбор Сунака и обвинили его в попытке таким образом приблизиться к народу и отвлечь внимание от своих политических решений. «"Самбы". Теперь он думает, что он один из нас?», «Еще одна попытка быть близким к народу провалилась», «Он пытался выглядеть молодо с помощью модных кроссовок, но облажался», — писали комментаторы.

В октябре 2022 года Риши Сунак получил шуточный титул из-за роста. Известно, что деятель попал в так называемый «клуб ниже 170 сантиметров», в который уже входят другие политики, чей рост не больше 175 сантиметров.

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      Карина Черных
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