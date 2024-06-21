Мошенница обманула друзей и семью и получила 54 миллиона рублей

В Великобритании женщина придумала мошенническую схему и обманула друзей и семью

В Великобритании мошенница, будучи сотрудницей банка, обманула друзей и семью, выманив у них 500 тысяч фунтов стерлингов (54,3 миллиона рублей), и была осуждена. Об этом сообщает Halifax Courier.

Аннабелль Аллан из города Галифакс впервые столкнулась с долгами в 18 лет. Чтобы погасить их, она взяла кредиты на имя брата без его ведома. Мужчина остался должен банку 16,6 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) и после этого месяцами пытался доказать, что он не брал эти деньги.

Полноценную мошенническую схему Аллан придумала позже — в 2017 году. Женщина воспользовалась своей должностью в IT-отделе банка Lloyds Bank, чтобы создать фальшивые акции, и начала призывать знакомых инвестировать в них. Таким образом ей удалось получить от друзей и родственников, не подозревающих об обмане, 500 тысяч фунтов стерлингов. Хотя 330 тысяч из них (35,8 миллиона рублей) Аллан все же возвратила жертвам в качестве «дохода» от несуществующих акций, они потеряли крупные суммы денег.

В 2019 году руководство Lloyds Bank узнало о мошеннике среди сотрудников и провело внутреннее расследование, по итогам которого Аллан была уволена. Дело передали полиции, а женщина вышла под залог. Это не помешало ей устроиться в компанию по продаже автомобилей и в мае 2023 года получить обманом от трех клиентов более 37 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

Адвокат Аллан запрашивал для нее условный срок. Однако судебный протоколист настоял на «бездушности и черствости» обвиняемой, способной вымогать деньги у знакомых. Аллан приговорили к тюремному заключению на четыре года.

Ранее сообщалось, что в Индии мошенник прикинулся девушкой в сети, влюбил в себя мужчину и обворовал его. Преступника, от действий которого пострадали десятки человек, арестовали.

