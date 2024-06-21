Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Ильин предсказал теплый июль в столице

В июле москвичей ждет меньшее количество осадков, чем в июле. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

Средняя температура в этом месяце окажется на два-три градуса выше среднемесячной температуры июня, а значит, жителей столицы ожидает куда больше теплых дней, чем в первый месяц лета.

В среднем температура воздуха будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла. «Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более», — рассказал Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за весь период наблюдения, с 1879 года. В первые 20 дней месяца установилась очень теплая и супервлажная погода, а количество осадков за это время «превысило все мыслимые и немыслимые значения».