В Москве установлен новый погодный рекорд

Синоптик Вильфанд: июнь в Москве стал самым дождливым за 145 лет

Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за последние 145 лет: количество осадков превысило все значения. О новом погодном рекорде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru.

По словам синоптика, в первые 20 дней месяца установилась очень теплая и супервлажная погода. «Количество осадков за это время превысило все мыслимые и немыслимые значения. Июнь 2024 года стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года», — отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что температура воздуха в этот период была в среднем на три градуса выше климатической нормы и напоминала июльскую. «Связано это было с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики», — пояснил специалист.

Ранее Вильфанд пообещал жителям столицы теплую погоду в ближайшие дни. По словам синоптика, после прохладной для лета погоды в четверг, 20 июня, пятница сможет порадовать июньскими температурами — воздух прогреется до плюс 24 градусов. Солнце и тепло задержатся в столице до конца недели, спрогнозировал метеоролог.