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09:14, 21 июня 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: в Москве в ближайшие дни ожидается солнечная погода

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

В пятницу, 21 июня, в Москве ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 24 градусов. О погоде на ближайшие дни в беседе с Пятым каналом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, после прохладной для лета погоды в четверг, 20 июня, пятница сможет порадовать июньскими температурами.

«Воздух будет перемещаться уже не с юго-запада и не с юга, а с запада. Ночью уже с северо-запада, а потом с севера. Это означает кардинальное изменение погоды», — заметил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что, начиная с 21 июня, и вплоть до конца недели, в столицу придут солнце и тепло. В то же время, несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометра будут опускаться до отметок 9-14 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что скоро в Москву придет скандинавская погода, характеризующаяся комфортными температурами и отсутствием жары.

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      Наталья Анисеева
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