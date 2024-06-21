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20:01, 21 июня 2024Экономика

Москвичам посоветовали не ждать тепла

Синоптик Ильин: в ближайшие дни в столице будет обвал температуры
СюжетУраган в Москве

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В настоящее время температура в Москве примерно на один градус ниже климатической нормы, в ближайшее время жителям столицы следует ждать «обвала» температуры. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

По его словам, существенного повышения температуры не следует ждать до конца следующей недели. Напротив, в середине недели температура понизится до отметок плюс 18-15 градусов Цельсия. Дождей в городе при этом станет меньше, добавил синоптик.

В четверг, 20 июня, на Москву обрушился сильнейший ураган «Эдгар». В столице прошел 10-балльный шторм, жители Подмосковья наблюдали смерчи. Мощный ветер с корнями вырывал деревья и буквально опрокидывал прохожих, а также автомобили.

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      Мария Черкасова
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