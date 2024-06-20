На Москву обрушился сильнейший ураган, есть жертвы. Смерч и перевернутые автомобили — с чем столкнулась столица?

Обрушившийся на Москву мощный ураган «Эдгар» вырвал деревья с корнем

На Москву в четверг, 20 июня, обрушился сильнейший ураган «Эдгар». Жителей города призвали в непогоду не выходить на улицу и оставаться дома. Владельцам ресторанов и кафе рекомендовали не принимать гостей на верандах во время ливня.

Синоптики прогнозировали 20 июня экстремальные погодные условия — дожди и грозы с усилением порывов ветра до 23 метров в секунду, а также град. Также метеорологи предупреждали об опасности появления смерчей в некоторых районах города после 12:00.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Шторм в столице валил деревья

Ураганным ветром в столице повалило деревья. Одно из них, например, накрыло собой три автомобиля. На снятом очевидцем видео показано, как ветер сносит уже надломленное дерево, под которым припарковано три машины.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители дома на Малой Ботанической улице запечатлели на видео падение дерева. На кадрах видно, как сильнейший ветер шатает березы. В какой-то момент верхушка одной из них надламывается и падает. У аллеи возле метро «Студенческая» разом вырвало все посаженные в один ряд деревья.

Жители Московского региона увидели смерч

Редкое погодное явление могли наблюдать жители подмосковной Лобни. Вихрь образовался над тучей в лесу. Увидеть смерч смогли и жители Лосино-Петровского — вихрь образовался недалеко от жилых многоэтажек.

Шторм в Москве сносил с ног прохожих и опрокидывал автомобили

В районе «Москва-Сити» мощные порывы ветра буквально сносили прохожих. Очевидцы сняли на видео девушку, передвигающуюся на четвереньках в поисках укрытия. На севере столицы на Долгопрудной аллее очевидцы сняли опрокинутую «Газель». Машина была припаркована у многоквартирного дома, а после шторма лежала на боку.

Ураган снес биотуалет с мужчиной внутри

Из-за сильнейшей непогоды пострадал житель столицы, во время урагана находившийся внутри биотуалета. Инцидент произошел в районе Дорогомилово. Мужчина связался со спасателями — он сообщил им, что не может выбраться из сооружения, которое упало дверью вниз. Прибывшие специалисты освободили москвича, медицинская помощь ему не понадобилась.

Жертвой стихии стал житель Москвы, которого придавило упавшим деревом. Трагедия произошла неподалеку от парка «Дубки» на Ивановской улице.