Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Жителям столицы стоит воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Призыв опубликован в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В отдельных районах города идет сильный ливень, также фиксируются мощные порывы ветра.

20 июня в столице ожидаются экстремальные погодные условия — дожди и грозы с усилением порывов ветра до 23 метров в секунду. После 12:00 в некоторых районах города возможны смерчи. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, все необходимые меры на фоне надвигающейся непогоды приняты.

В столице на фоне непогоды усилена работа городских служб.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее спрогнозировал, что менее чем за сутки в Москве выпадет до 34-36 миллиметров осадков, или 47 процентов от месячной нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 17-22 метров в секунду, так что существует риск падения деревьев и повреждения крыш домов. Причиной непогоды станет влияние активного холодного атмосферного фронта.