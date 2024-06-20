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13:44, 20 июня 2024Экономика

Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жителям столицы стоит воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Призыв опубликован в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В отдельных районах города идет сильный ливень, также фиксируются мощные порывы ветра.

20 июня в столице ожидаются экстремальные погодные условия — дожди и грозы с усилением порывов ветра до 23 метров в секунду. После 12:00 в некоторых районах города возможны смерчи. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, все необходимые меры на фоне надвигающейся непогоды приняты.

В столице на фоне непогоды усилена работа городских служб.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее спрогнозировал, что менее чем за сутки в Москве выпадет до 34-36 миллиметров осадков, или 47 процентов от месячной нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 17-22 метров в секунду, так что существует риск падения деревьев и повреждения крыш домов. Причиной непогоды станет влияние активного холодного атмосферного фронта.

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      Алина Гончарова
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