Число жертв урагана в Москве возросло

Стало известно о второй жертве урагана в Москве

Стало известно о второй жертве урагана в Москве. О втором трагическом случае, вызванном непогодой, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Вторым не пережившим ураган стал мужчина, который упал со строительных лесов в центре столицы, уточнил собеседник агентства.

Перед этим случаем еще на одного жителя Москвы упало дерево. ЧП произошло на Ивановской улице неподалеку от парка Дубки. Спасти пострадавшего не удалось.

Ураган «Эдгар» обрушился на Москву 20 июня. Он сопровождается сильными порывами ветра, которыми было повалено по меньшей мере 23 дерева. Так, на улице Коминтерна дерево упало на машину, в которой находилась беременная женщина, а в районе Царицыно жительницу столицы сдуло в пруд.