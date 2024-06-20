Дерево упало на машину с беременной женщиной во время урагана в Москве

В Москве во время урагана дерево придавило машину с беременной женщиной

В Москве во время урагана дерево упало на машину с сидящей в ней беременной женщиной. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Инцидент произошел на улице Коминтерна. В автомобиле сидела 42-летняя женщина. Упавшее дерево сильно ее придавило, из-за чего она не смогла выбраться самостоятельно.

Из транспортного средства пострадавшую доставали спасатели. Затем ее госпитализировали в перинатальный центр в состоянии средней степени тяжести. В медицинском учреждении ее осмотрят, а также проверят сохранность плода.

20 июня на Москву и область обрушился ураган «Эдгар». В подмосковном городе Лобня образовались смерчи, а в столице упали еще несколько деревьев — одно из них повредило сразу три автомобиля. По данным экстренных служб, от разгула стихии пострадали минимум девять человек.