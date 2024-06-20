Россиянин погиб во время урагана в Москве

В Москве во время урагана дерево насмерть придавило мужчину

В Москве во время урагана дерево насмерть придавило мужчину. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Уточняется, что трагедия произошла близ парка Дубки на Ивановской улице.

Сегодня, 20 июня, на Москву и область обрушился ураган «Эдгар». В подмосковном городе Лобня образовались смерчи, а в столице упали еще несколько деревьев — одно из них повредило сразу три автомобиля.

В Дорогомилове травмы едва не получил мужчина, который в момент удара стихии находился в уличном биотуалете — мощным порывом ветра постройка упала на асфальт дверью вниз, из-за чего он оказался заблокирован внутри.