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15:50, 20 июня 2024Россия

Москвичку сдуло в пруд во время урагана

Shot: в Москве женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

В Москве женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Женщина шла по парку, когда внезапно подул сильный ветер. Горожанку отбросило в водоем, ей на помощь отправили катер. Жительницу столицы подняли на борт судна. После инцидента ее потребовалась госпитализация.

До этого стало известно, что неподалеку от парка Дубки на Ивановской улице в Москве во время урагана дерево насмерть придавило мужчину.

20 июня на Москву и Подмосковье обрушился ураган «Эдгар». В городе Лобня образовались смерчи, а в столице упали еще несколько деревьев — одно из них повредило несколько автомобилей.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за урагана со шквалистым ветром от 18 до 23 метров в секунду, смерчами и ливнями. Непогода, как утверждают специалисты, продлится до 22:00.

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      Анна Щербакова
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