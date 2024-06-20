Москвичку сдуло в пруд во время урагана

Shot: в Москве женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана

В Москве женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Женщина шла по парку, когда внезапно подул сильный ветер. Горожанку отбросило в водоем, ей на помощь отправили катер. Жительницу столицы подняли на борт судна. После инцидента ее потребовалась госпитализация.

До этого стало известно, что неподалеку от парка Дубки на Ивановской улице в Москве во время урагана дерево насмерть придавило мужчину.

20 июня на Москву и Подмосковье обрушился ураган «Эдгар». В городе Лобня образовались смерчи, а в столице упали еще несколько деревьев — одно из них повредило несколько автомобилей.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за урагана со шквалистым ветром от 18 до 23 метров в секунду, смерчами и ливнями. Непогода, как утверждают специалисты, продлится до 22:00.