Москвичам пообещали смерчи

Синоптик Вильфанд: в Москве 20 июня возможно образование смерчей

В Москве в четверг, 20 июня, создались условия для образования смерчей. Об этом в разговоре с RT предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что необычного погодного явления также стоит ждать жителям Смоленской, Псковской и Новгородской областей.

Ранее в Москве в преддверии непогоды закрыли все парки и фестивальные площадки. Владельцам веранд рекомендовали не принимать на них гостей.

По прогнозам синоптиков, 20 июня с 03:00 до 22:00 в Москве местами ожидается гроза и сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей. Ожидается, что наиболее сильные осадки пройдут в утренние и дневные часы.