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21:41, 19 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили об экстремальной погоде

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Фото: Артур Новосильцев / агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил жителей столицы об «очередном испытании экстремальными погодными условиями».

В четверг, 20 июня, с 3:00 до 22:00 местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

Мэр попросил жителей по возможности не находиться на улице.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Всего может выпасть до 40 миллиметров осадков, что соответствует свыше половины месячной нормы, сообщал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее синоптики прогнозировали, что июнь 2024 года может поставить в Москве очередной погодный рекорд, став самым дождливым. Вместе с тем температурный фон вернется к климатической норме июня — первая половина месяца выдалась по-июльски жаркой.

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      Марина Совина
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