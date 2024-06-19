Москвичей предупредили об экстремальной погоде

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил жителей столицы об «очередном испытании экстремальными погодными условиями».

В четверг, 20 июня, с 3:00 до 22:00 местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

Мэр попросил жителей по возможности не находиться на улице.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Всего может выпасть до 40 миллиметров осадков, что соответствует свыше половины месячной нормы, сообщал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее синоптики прогнозировали, что июнь 2024 года может поставить в Москве очередной погодный рекорд, став самым дождливым. Вместе с тем температурный фон вернется к климатической норме июня — первая половина месяца выдалась по-июльски жаркой.