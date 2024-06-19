Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды в четверг, 20 июня

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды начиная с ночи на четверг, 20 июня. В столице в эти сутки ожидаются сильный дождь и гроза, местами град. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, указал официальный канал сайта мэра Москвы.

«Рекомендуем пешеходам быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов», — добавили городские службы.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Всего может выпасть до 40 миллиметров осадков, что соответствует свыше половины месячной нормы, пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков, его цитирует канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, а на улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

